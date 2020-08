MÕTTEAINE ⟩ Charles Baudelaire'i 18 tsitaati elust, ajast ja armastusest

Kirjandusliku sümbolismi eelkäija ja dekadentsi rajaja, prantsuse luuletaja, tõlkija ja kriitik Charles Baudelaire (1821-1867) on oma lapsepõlve kohta kirjutanud, et see olnud nagu lõputu sünge äike, mida vaid haruharva mõni päikesekiir suutnud valgustada. Raske elusaatusega Baudelaire’i kirjatöödest on välja tuua palju huvitavaid tsitaate, mis annavad mõtteainet.