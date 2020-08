Hilary Mantel rohkem ajaloolisi romaane ei kirjuta: ma tahaksin natuke elada ka, enne kui on liiga hilja

«Mul ei ole plaanis järjekordset suurt ajaloolist romaani,» sõnas kirjanik möödunud pühapäeval Edinburghi rahvusvahelisel raamatufestivalil. «Ma arvan, et seda on väga oluline öelda, seega ma loodan, et inimesed ei saada mulle enam oma ettepanekuid. Tore, et inimestel on selle järele isu, aga arvestades, millise tempoga ma jätan, siis tahaksin ma natuke elada ka, enne kui on liiga hilja.»

Kevadel ilmus Thomas Cromwelli triloogia viimane osa «The Mirror and the Light» («Peegel ning valgus»). Sarja esimene osa «Wolf Hall» ilmus 2009. aastal, teine osa «Aeg äratada surnud» 2013. aastal, mõlemad teosed pälvisid Bookeri preemia ja on kuuldusi, et ka kolmas osa võib saada sama preemia.

Väga mahuka triloogia kirjutamine oli kirjaniku selgitusel kõikehõlmav kogemus. «Ütlen otse, et viimased kolm-neli aastat on olnud erakordselt rasked,» edastab The Guardian autori sõnu. «Mul pole tegelikult vahepeal ühtegi pausi ega puhkust olnud.»