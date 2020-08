Ajaviiteromaan ühest suvisest väljasõidust, mis muutis mitut elu

1975-2016, Blackpool & Manchester. Jake on haige ning vajab hädasti neerudoonorit, kuid kumbki poisi vanematest ei sobi. Tema ema Beth ajab meeleheitlikult sugulasi taga. Ta ei tea, kes ta isa oli, sest naise ema viis surres selle saladuse endaga hauda. Kui Bethil õnnestub emast mahajäänud asjade seast leida vana kiri ning ajaleheartikkel õnnetusest, mis heidavad valgust 40 aasta tagustele sündmustele, tekib tal lootus, et ta suudab välja selgitada, kes oli ta isa ning leida mõned sugulase.

Lisaks kannatab raamat liiga suure tegelaste hulga all, mistõttu jäid kõik väga üheplaanilisteks ja ei ärganud lehtedelt ellu. Igaüks oli nagu oluline vaid selle rolli poolest, mis tal sündmustiku kulgemisel kanda oli ning muu inimlik pool oli puudu. Minu jaoks muutis see kogu loo ebareaalseks. Kõige rohkem häiris mind, et kaks naist olid loos ainult selleks, et lugejas vastumeelsust tekitada. Neid näidati ainult negatiivsest küljest, ilma igasuguse inimlikkuseta.