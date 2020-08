Töötajate pidev lahkumine on ettevõttele kulukas. Juhtidel, kes ei väärtusta tööjõu liikumisega tegelemist, on keeruline omada ja järjekindlalt jälgida strateegilist lähenemist voolavuse vähendamiseks. See võib ettevõttele aga kalliks maksma minna.