Kaidi Sarv: apteekrid on läbi ajaloo olnud haritud inimesed, kes on olnud ka kohtunikud ja linnapead

Raamatus «Eesti apteekide ajaloost» on Eesti apteekide ajalugu koos unikaalse fotokoguga. 232-leheküljelises teoses on käsitletud apteekide ajalugu nende asutamisest kuni 1940. aastani.

Idee koostada Eesti apteekide ajalugu käsitlev raamat sai alguse peaaegu 30 aastat tagasi, mil ajaloolane Heino Gustavson hakkas materjali kokku panema. Tema käe all sai kirja apteekide ajalugu kuni 1940. aastani. Sealt edasi jäi idee soiku, kuniks Eesti Tervishoiu Muuseum raamatu koostamise taaselustas ning apteekide loo koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Proviisorite Koja ja Tervisekirjastusega kaante vahele pani.

Raamat «Eesti apteekide ajaloost» põhineb suuresti Heino Gustavsoni ajaloolisel uurimusel, mille kohta on varem avaldatud küll artikleid, aga mitte kogu materjali. Gustavsoni tekste on lühendanud üks raamatu koostajatest, Eesti Tervishoiu Muuseumi teadur Kalju Paju. Tema eestvedamisel on soetatud ka Eesti apteekide fotokogu, mis ilmestab väljaannet ja annab Eesti apteekide tervikajaloole hindamatu lisaväärtuse.