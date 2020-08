Kundalini jooga arendab nii keha, meelt kui ka hinge. Aga kuidas?

Inimese kolmeosaline struktuur

Sinu keha, meel ja hing on justkui tabureti kolm jalga. Kui üks on lühem kui teine, istud sa upakil. Aga kui üks jalg on hoopis puudu, siis kaob tasakaal sootuks ja kukud pikali. Sinu olemusel on sõiduk, et kogeda universumit ja iseend nende kolme tahu kaudu. Nende kolme aspekti ühendatus muudab su terviklikuks. Sa vajad kolme jalga, et olla stabiilne. Kundalini jooga töötab kõigi kolme jalaga, hoiab need tasakaalus ja töökorras.

Keha

Ravneet Elvik «Kundalini jooga». FOTO: Raamat

Keha on sinu sõiduk selles elus, sinu isiklik kosmoselaev. Tema aitab vastu võtta, läbi töötada ja lõpule viia käimasolevad ülesanded. Füüsilise sõiduki tasakaal mõjutab sinu ülejäänud võimekust ja kogemusi. Nii nagu vajab regulaarset hooldust, ülevaatust ja häälestust auto, nii vajab seda ka sinu kosmoselaev. Tihti on nii, et sõiduk, mis transpordib sinu keha, saab rohkem tähelepanu kui keha ise. Kui automootor hakkab väsima, viid sa ta kiirelt ülevaatusele, vahetad õli, puhastad. Kui kehamootor hakkab väsima, lisad sa päevaplaani lisakoguse kohvi, lühendad uneaega ja lukustad kõrvad sisehäälele, mis ütleb, et on aeg võtta puhkust. Kui auto saad sa välja vahetada nii tihti kui rahakott ja südametunnistus lubab, siis kehavahetust vähemalt praegu me veel teha ei oska.

Füüsiline keha on esimene tahk, mida sa pead inimesena valitsema ja mõistma. Sisemine masinavärk on väga keerukas ja õrn. See ei ole lihtsalt liha ja luud, vaid väga hästi kavandatud ja süsteemne mikrouniversum. Vereringe, hingamisaparaat, pulss, aju, tunnetusorganid ja kompleksne närvisüsteem – kõik need põimuvad lihaste ja luudega, moodustades imelise ja tervikliku süsteemi.

Sinu keha on püha tempel, mille sees on hoiul sinu hing selles elus. See on baastempel, milles sa saad talletada ja säilitada oma õnne. Ja nagu templit, nii tuleks ka keha austada ja väärtustada suure pühendumisega, teda hoida, korrastada ja armastada. Templisse või pühakotta astudes ei hakka sa ju kurtma seinavärvi ega liiga suure või väikeste akende üle?

Meel

Meel ja mõistus on inimese elu teine tahk. On peaaegu võimatu elada õnnelikku elu, kui sinu mõtted, arusaamine, tolerantsus ja kannatlikkus on piiratud, silmad suletud ennenägematule ja iga oma teo tagajärjele.

Sa oled see, mida sa mõtled. Kui keegi on sinu arvates ilus või kole, siis see on sinu meele hinnang. Kui keegi tundub sulle rikas, on ta sinu jaoks rikas sinu meelehinnangu järgi. Kõik sinu kogemused on filtreeritud läbi sinu loomingulise ja hinnangulise meele. Õnnelikkus ja õnnetus kuuluvad sinu meelele, mitte maailmale. Meel juhatab sind läbi sinu tegude ja emotsioonide. Kui sul ei ole korralikku teekaarti, siis sa ei tea, kuhu sa minemas oled. Sa lihtsalt sõidad sihitult ja valimatult ringi.

Hing

«Sinu sünniõigus on olla õnnelik» – Yogi Bhajan