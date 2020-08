Stephenie Meyer lubab jätkata «Videviku» saagat veel vähemalt kahe raamatuga

Kuigi fännid on raamatust vaimustuses, ei ole kriitikud teose kiitmisega kaasa läinud. The Guardin kirjutas, et «Keskööpäike» on krooniliselt ülekirjutatud ning tegevus kulgeb justkui reaalajas. Väljaandest The Independent võis lugeda, et raamat on naeruväärselt halvasti kirjutatud. Samas on ka neid, kes on tõdenud, et fännid ei ole «Videviku» saagalt kunagi kirjanduse meistriklassi oodanud ning naudivad seda igal juhul.