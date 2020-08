Illustratsioonid:Raamat on kirjutatud autori selgitusel Friedrich Reinhold Kreutzwald 1864. aastal ilmunud õpetliku muinasjutu «Puulased ja tohtlased» ainetel ning edasiarendusena, kuid muinasjututegelased on toodud laulva revolutsiooni aega, mil neil on väga oluline roll täita.