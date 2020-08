Ilmus põhjalik ülevaade Eesti looduskaitse hetkeseisust

Värskelt ilmunud Eesti looduskaitse 110. aastapäevale pühendatud ülevaate eesmärgiks on muuhulgas looduskaitses seatud sihtide analüüs ning elurikkuse säilimiseks kavandatud tulevikusuundumiste kirjeldamine. Hetkeseisuga on kaitse all Eesti maismaast ja siseveekogudest 20,5 protsenti ning territoriaalmerest ja mere majandusvööndist 18,7 protsenti. «Eesti looduse kaitse aastal 202» ilmus sarja «Eesti looduse mitmekesisus» 6. raamatuna.