Tom Valsberg: elada selleks, et töötada, on arulage

Loe lõiku raamatust «Kuidas rännata ilma hirmuta».

Ka töötada selleks, et elada, on rumalus

Tom Valsberg, «Kuidas rännata ilma hirmuta». FOTO: Raamat

Elada selleks, et töötada, on arulage, aga mina usun, et töötada selleks, et elada, on ka rumalus. Töö ei tohiks olla miskit halba, mida ära tehes saab elada. Oh, ma teen selle ära, siis saan puhata! Teen selle ebameeldiva asja ära, siis saan raha! Töö peaks olema asi, mida tehes inimene tunneb end vajalikuna ja mida inimene teeks ka siis, kui ta selle eest raha ei saaks.

Mina annaksin kontserte, korraldaksin loenguid ja sündmusi ning kirjutaksin muusikat igal juhul, isegi kui mulle selle eest ei tasuta ja seda tulebki tihtipeale ette. Igaüks saab valida oma töö ja leida viise, kuidas seda nautida. Vabane illusioonist, et tehes sellist tööd, mis sulle tõesti meeldib, ei saa ära elada. Kui me ei saa praegu oma töökohta muuta, siis saame vähemalt muuta oma suhtumist ja silmad uutele võimalustele lahti hoida. Arukas oleks viia oma suhtumine sellisele tasemele, kus me ei lähe tööle, vaid läheme tegema iga päev või paar korda nädalas seda, mida on vaja teha, sest tunneme, et see on meie panus kogukonna, riigi või maailma arengusse.