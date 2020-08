Loomingu Raamatukogu ja Tartuff esitlevad Milan Kundera teost «Veidrad armastuslood»

Milan Kundera, «Veidrad armastuslood». Raamat

«Loomingu Raamatukogu kuldsarja» neljanda raamatuna on ilmunud tšehhi kultusautori lühilood, mis vaatlevad armastuse ja põlguse, tõe ja vale, olemise ja näivuse keerukaid vahekordi. Autor on öelnud, et leidis just neid kirjutades oma õige tooni, «iroonilise kõrvalpilgu maailmale ja omaenese elule», ning temast sai romaanikirjanik.