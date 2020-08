Krüptorahanduse ekspert Asse Sauga selgitab: mis asi on kaeve?

Kaevega saavad tegeleda sisuliselt kõik arvutid ja seejuures täiesti anonüümselt. Selleks et oma arvuti kaevandama panna, peavad olema loodud teatud eeldused. Olulisim on see, et kaevandaja peab hoidma oma kõvakettal kogu ülekannete andmebaasi ehk siis bitcoin’i puhul kõiki ülekandeid alates 3. jaanuarist 2009.