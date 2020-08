Kõik on võimalik, kui me leiame tee lapse südamesse

Autorid, psühholoogiadoktorid dr Karyn Purvis ja dr David Cross jagavad oma kogemusi praktikast Texase Kristliku Ülikooli lapse arengu instituudis. Raamat, mis muudab iga täiskasvanu elu, kes hoolitseb «raske seljakotiga» lapse eest, on suurepärane ressurss selliste laste kasvatamisel, kes vajavad oma täieliku potentsiaali saavutamiseks lisaabi: erivajadustega lapsed, emotsionaalsete või käitumisraskustega lapsed ja lapsendatud või asendushooldusele paigutatud lapsed – lapsed, kelle elu algus on olnud keeruline ja raske. Hästi loetav, palju praktilist infot pakkuv ja igapäevaselt kasutatav - teeb «Teekond lapse südamesse» kiiduväärset tööd - koondades paljude erinevate valdkondade ja elukutsete teadmised kokku nii, et igaüks saab sealt midagi kasutamiseks oma lapse eest hoolitsemisel.

«Doktor Purvis ja doktor Cross õpetasid mulle seda, et tuleb ümber pöörata ja neile otsa vaadata. See ei puuduta ainult arenguliste kahjustustega lapsi; sa pead vaatama oma lastele silma. Olen kogu aeg olnud kodune ja ma ei teinud seda. Olen õppinud, et kui ma tahan neile midagi väärtuslikku pakkuda, siis on see meievaheline suhe. Kui meil on neile midagi õpetada, siis see on see: «Usaldage meid; oleme teie jaoks olemas».» («Teekond lapse südamesse», lk 34)

Raamat «Teekond lapse südamesse». FOTO: Raamat

Nõuanded, mida «Teekond lapse südamesse» pakub lapsevanematele, väärivad kindlasti laiemat lugejaskonda; see pole kasulik mitte ainult kiindumus- või käitumisprobleemidega raskustes olevatele vanematele, vaid ka selliste peredega töötavatele sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele ning terapeutidele. Raamat on eriti kasulik koolieelses vanuses kuni keskmise koolieani laste puhul, kellel on erivajadusi nagu sensoorse informatsiooni töötlemise häired, ATH, kerge autism ja meeleoluhäired ning / või asendushooldusel olevad või lapsendatud lapsed, kes on kannatanud eelnenud institutsionaalse paigutuse tagajärgede all, väärkohtlemist, traumeerivat või puudust tundvat varast elu või muid näiliselt keerukaid probleeme.

«Sel ajal kui vanem ja laps vastastikku kudrutavad ja teineteisele naeratavad, hakkab lapse aju õppimise ja tervete sotsiaalsete kontaktide jaoks neuroloogilisi radu looma.» («Teekond lapse südamesse», lk 43)

«Teekond lapse südamesse» pakub üksikasjalikke ja praktilisi näpunäiteid ja lähenemisi, mida vanemad saavad kasutada sobivate käitumisviiside õpetamisel, samal ajal lastele armastavalt reageerides. Vanemaid peetakse juhendajateks ja õpetajateks, kes saavad aidata oma lastel saavutada tasakaalu, tugevdada eneseteadlikkust ja enesehinnangut, õpetades neile, kuidas häiriva sündmuse ja olukorra puhul tugevate emotsioonide ja impulsiivsete reaktsioonidega toime tulla. Samas nõuab see raamat tõepoolest palju vanematelt, suurt pühendumist ja keskendumist, kuna neid peetakse lapse positiivse muutuse peamiseks vahendajaks.

«Traditsioonilistele korralekutsumise tehnikatele lootmise asemel on sul vaja lähenemist, mis ühendab kindla meele, lahkuse ja ümberõppe.» («Teekond lapse südamesse», lk 115)

Erivajadustega või raske taustaga laste hing võib olla mitmel viisil katki läinud, ja see mõjutab neid ka siis, kui minevikusündmused on möödas. «Teekond lapse südamesse» autorid selgitavad, et varajasel negatiivsel kogemusel võib olla ka biokeemiline alus, mis mõjutab aju tööd. See raamat pakub abivahendeid, mille abil saavad vanemad aidata lapsel armastavalt oma ümbrusega uuesti kohaneda. Raamatusoovitused positiivsete muutuste saavutamiseks on kaugeleulatuvad ja väga kasulikud; teemade hulka kuuluvad piiride seadmine, ohtliku käitumisega tegelemine, sensoorse integratsiooni parandamine, puudutuse olulisus, kuulamisoskus, ümbersuunamine, silmside, neurotransmitterite roll, tähelepanu saamine, vääriti käitumine kui võimalus, võimalus käitumist korrigeerida ja uuesti proovida ja palju muud kasulikku.

«Hommikust õhtuni tuleb lapsele meelde tuletada, kui väga oluline ta on ning et sina lapsevanemana näed oma lapse erakordset ilus ja headust kõiges läbi kumamas. Ka siis, kui tuleb olla range ja nõuda reeglitekohast käitumist, saad olla ikkagi see julgustav hääl, mis sosistab lapsele kõrva ja meenutab, kui väga sa temasse usud ja teda armastad.» («Teekond lapse südamesse», lk 162)