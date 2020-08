Üks hea nõuanne, mis muudab, kuidas sa oma elu näed

Inspireerivas ja kogemustele põhinevas raamatus «Valgus tunneli lõpus» toovad autorid esile depressiooniga seotud eksiarvamused ja sõnastavad depressiooni olemuse ümber ning õpetavad samm sammu haaval, kuidas depressiooni põhjusteni jõuda ja neist vabaneda. Loe raamatust katkendit, mis räägib tänulikkuse praktiseerimisest.

Praktiseerige tänulikkust

Brandon Bays «Valgus tunneli lõpus». FOTO: Raamat

Brandon ütleb alati, et tänulikkus tõmbab ligi armulikkust. Tänulikkus toob endaga head mitmel erineval tasandil.

Tänulikkus aitab meil oma eluhetki ning kogu elu vaadata läbi täiesti uue prisma. Kui märgime üles kõik need asjad, inimesed, kogemused, mille eest oleme oma elus väga tänulikud, aitab see meil keskenduda positiivsele, kõigele heale, millega meid elus õnnistatud on.

Liiga lihtne on lasta pingetel ja hädadel võimust võtta, sest kui me nendele keskendume, hakkavadki need domineerima. Tänulikkus ka kõige lihtsamate asjade eest oma elus – ka nende eest, mis on muutunud nii iseenesestmõistetavaks – mõjutab tegelikult otseselt teie tervist ja positiivsust.

Näiteks kõik need lihtsad asjad, nagu kodu, soojus, sõbrad, pere… Ja et me suudame ise riidesse panna, süüa, liikuda – paljud ei suuda seda või elavad puuduses. Nii et hinnake kõike, mis teil on.

Sügavamalt tasandik on tänulikkus magnetiks, mis toob me ellu kõike seda, mida me tegelikult soovime. Tänulikkus selle kõige eest, mis juba on meie elus, tõmbab veelgi rohkem ligi kõike seda, mida meie hing ja süda tegelikult ihaldavad.

Üks hea nõuanne

Igal õhtul enne magamaheitmist või igal hommikul peale ärkamist kirjutage oma päevikusse üles kolm kuni viis asja, mille eest olete oma elus väga tänulik. Alustage kõige lihtsamatest ja liikuge siis edasi. Kirjutage iga päev midagi erinevat, see võtab kõigest mõne minuti. Te näete ehk üllatusega, kui palju on teie elus kõike seda, mille eest tänulik olla, ja te mõistate üsna peagi, kuidas sellele keskendumine aitab teil oma elu paremaks muuta.