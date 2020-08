Terapeut ja raamatu «Tunneme tundeid» autor Pille Teearu selgitab, et igapäevasest mediteerimisest on abi selleks, et õppida paremini keskenduma ka nendele ülesannetele, mida parasjagu täidad. Kõik kõrvaline on vaja jätta, olla nii palju kui võimalik käesolevas hetkes ehk siin ja praegu, ja seda peab harjutama.