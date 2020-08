End ise tervendanud Brandon Bays: kõik juhtub mingil põhjusel ja eesmärgil

Lubadus alistuda kõigele, milleni juhatatakse

«Ühelt poolt tundsin peaaegu lapselikku uudishimu ja avatust selle vastu, mida mu Rännak võib tuua. Ja ometi teadsin hästi, et mulle oli antud tungiv «äratushüüd» ja et kuu oli väga lühike aeg. Ma ei tohtinud raisata sellest mitte ühtegi väärtuslikku hetke. Kuigi ma ei teadnud, millest alustada, tundsin seda pidevat, tungivat sisemist «teadmist», et mingil moel antakse mulle juhatust. Seega ei jäänud üle muud kui usaldada,» kirjutab Brandon Bays oma raamatus «Rännak».

Brandon Bays, «Rännak». FOTO: Kirjastus Pilgrim

Brandon andis endale lihtsa lubaduse, et alistub täielikult kõigele, mille juurde teda juhatatakse, ja usaldab seda, kuhu tahes see edasi viib. «Ma annan endast parima, ükskõik millised on tulemused,» kirjutab ta ja lisab, et tal polnud kahtlustki, et osa tema Rännakust toob kaasa paljastusi ja avastusi selle kohta, mida kasvaja tahtis talle õpetada. «Teadsin, et mul on vaja leida, millised lahendamata minevikumälestused ja mustrid peidavad end minu rakkudes, õppida ära kõik õppetunnid, mis nendes olid, ning lõpuks need lahendada ja neist lahti lasta.»

«Minus oli usk pärast aastatepikkust tööd meele ja keha tervendamise alal, et kõik juhtub mingil põhjusel ja eesmärgil. Kui saad teada, mida haigus või füüsiline blokeering peab sulle õpetama ning sa viimaks lased lahti emotsionaalsed probleemid, mis on rakkudesse talletatud, siis ja ainult siis saab alata tervenemisprotsess kõikidel tasanditel – emotsionaalsel, vaimsel ja füüsilisel. Ainult siis alustab keha enda tervendamist looduslikult. Ma teadsin, et minu Rännak näeb ette kasvajasse peidetud emotsionaalsete probleemide lahtilaskmist. Kuid ma ei teadnud veel, mis probleemid need on,» kirjutab Brandon Bays.

Ta teadis ka seda, et tal on vaja oma keha toetada füüsiliselt igal praktilisel moel, kui see hakkab tohutul hulgal maha laadima mandunud ja mürgitatud rakke! Niisiis otsustas ta esimese asjana toetada keha tervisliku, puhta toiduga, kasutades hästi tuntud looduslikke hügieeniteraapiaid, mida ta aastate jooksul oli õppinud.

Et keha oleks tugev

«Ma juba sõin äärmiselt tervislikku toitu, aga nüüd otsustasin ma süüa seda optimaalselt, et luua kõige kõrgemad energiatasandid. Asendasin oma 65–70 protsendi ulatuses värsketest ja toorestest puu- ja aedviljadest koosnenud taimetoitlase dieedi ainult täiesti elava toiduga, lisades suurel hulgal värskelt pressitud mahla. Lisasin toiduensüüme, suurendasin oluliselt mineraalide võtmist ja kasutasin taimi, mille kohta teadsin, et need aitavad puhastumisprotsessile kaasa,» kirjutab Brandon. «Lisaks otsustasin hoida lümfisüsteemi korralikult töös massaaži abil ja lasin teha jämesooleloputuse, nii et siis, kui emotsionaalne lahtilaskmine on lõpule viidud, oleks mu keha tippvormis füüsiliseks lahtilaskmiseks. Kuid need olid lihtsalt praktilised toetavad abinõud, mida oli lihtne rakendada. Teadsin, et tõeline töö seisnes avastamises, mis oli minu kasvaja sees emotsionaalselt talletatud.»

«Don oli Kanadas, ta ei saanud oma seminaridelt ära tulla. Seepärast otsustasin tol päeval, et toimuva tähtsust arvestades peaksin mina olema tema kõrval ja et me peaksime lubama endale veeta koos lühike puhkus ning tempot natuke maha võtta. Siis võib-olla ilmutab sisemine teejuht järgmise sammu. Tellisin lennupileti Quebeci,» kirjutab ta. «Teadsin vaistlikult, et minu tervenemisrännak seisnes rahulikuks muutumises, avatud olemises ja USALDAMISES, USALDAMISES, USALDAMISES, lastes järgmistel sammudel end mulle ilmutada. Mõistsin kuidagi intuitiivselt, et mina, Brandon kui isiksus, ei juhi asju ning et juhiistmele on asunud määratu taibukus minu sees. Ma teadsin, et töö teeb ära see osa minust, mis vastutab selle eest, et mul juuksed kasvavad ja süda lööb – ning et nõuab suurt julgust alistuda ja lõdvestuda sellesse rahulikkusse minu sees, nii et sisemine teejuht saaks ilmutada järgmise sammu. Niisiis, väike puhkus paistis kui parim järgmine samm.»