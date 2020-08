Aeg hoidistada! 5 raamatut, millest sissetegemise nippe ja ideid ammutada

Suvi võiks alata uuest saagist valmistatud rabarberinapsu, legendaarsete kilekotikurkide, hapendatud suvikõrvitsate, lõhnast ja maitsest pakatavate pestode ja vürtsmooside ning ingveriga marineeritud toore peediga, mis kõik on kohe nautimiseks mõeldud. Selle hea kõrval leidub raamatu kaante vahel ka palju ideid, kuidas omatehtud pannkoogi- ja pudrumooside ning salatite ja supipõhjadega reipalt talvele vastu minna.

Juba mõnda aega on Lia lemmikuks vürtsmoosid ja -kastmed, mida ta grillipeole minnes värskelt kaasa valmistab. Samuti meeldib talle pakkuda äsja keedetud hõrku juustumoosi hea juustu kõrvale või valmistada just sellesse õhtusse sobiv magustoidumoos.

Kõik Eestimaa looduses omasoodu küpsevad metsaannid ning koduaias valmivad aed- ja puuviljad on väärt purki panemist. Kasvõi selleks, et aasta külmemal poolel leida lohutust suvenostalgiast, mida õhkub kuningannamoosist või konjakiga pihlakamarmelaadist või ise korjatud ja marineeritud puravikupurgist.

Oma aia puu- ja köögiviljade kasvatamine ning peaaegu isemajandav elustiil on muutunud järjest populaarsemaks. Kui hooaeg käes ja kõike külluses, vajab enamik aiasaadusi ühel või teisel moel säilitamist. Koduste hoidiste valmistamine on mõnus ja rahuldustpakkuv. Tore on valmistada ja serveerida omatehtud hoidiseid, marineeritud praelisandeid ja vürtsikastmeid, eriti omakasvatatud aiasaagist.