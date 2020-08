Pärimusmuusika keskuses valmisid regilaulu taskuhäälingud

Regilaulu podcastide kunstilise juhi Lauri Õunapuu sõnul on taskuhäälingud ellu kutsutud selleks, et pakkuda nii kuulajaile kui ka lauljatele ehedas esituses eesti iidseid regilaule. «Oluline on juhtida tähelepanu nende laulude poeetilisele vormile ja laulukõlale ning tuua tagasi lauldud regivärsi kaduma kippuvat funktsiooni.»

Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatakse sadu tuhandeid rahvalaule. Õunapuu sõnul on tänu arhiivi fanaatilistele ning südamlikele teaduritele on välja antud trükiseid, albumeid ja võrguandmebaase, kust iga huviline võib leida tuhandeid viise ja tekste. «Nimetatud võimalused sarnanevad siiski pigem muuseumi külastusele kui elavas traditsioonis olevale laulukutuurile. On aga lihtsaid ning karismaatilisi eesti inimesi, kelle jaoks need iidsed laulud on väga tähenduslikud oma elulisuses ning ilulisuses. Otsekui värske kodueesti õhk, milleta kodu ei oleks kodu.»

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Janika Oras on andnud nõu regilaulu podcastide aluseks olevate regilaulude tekstide ja esituse osas. «Regilaul on Euroopa kontekstis haruldaselt hästi säilinud vana suuline laulutraditsioon, mis jutustab väga omalaadses kunstikeeles eestlaste lugu läbi paari aastatuhande. Veljo Tormise sünniaastapäeval tasub meenutada seda, kuidas Tormis rõhutas sõna ja muusika kooskõla regilaulus. Lauldud sõnadega kaasamõtlemine on alati ülipõnev avastusretk, kus avastad ajalugu, inimloomuse eri tahke, aga ka eesti keele üllatavaid väljendusvõimalusi,» selgitas Janika Oras.

Regilaulu podcastid alustab kümne regilaulu ning lauljaga. Laule esitavad Liisi Koikson, Kaido Kama, Peeter Volkonski, Timo Kalmu, Lauri Õunapuu, Mari Kalkun, Meelika Hainsoo, Celia Roose, Priit Pedajas ja Ando Kiviberg. Eesti eri paigust pärit laulud on tihedais sidemetes oma lauljatega, igal laulul ja lauljal on oma lugu, mille aitas sõnadesse seada ja salve lugeda kirjanik Indrek Koff.