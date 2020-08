Margaret Atwood uuest raamatust «Testamendid»: mina ei ütle lugejale, mida arvata

Esimese raamatu põhjal on tehtud nii edukaid filme kui telesarju ja meil kõigil tulevad «Teenijanna loole» mõeldes silme ette pikad punased kuued ning valged peakatted. Uues raamat on aga ererohelise kujundusega ja selle muutuse põhjenduseks on kirjanikul väga lihtne vastus: «Ma värvisin seda oma rasvakriitidega ja mõtlesin, et see näeks rohelisena parem välja.» Atwoodi selgitusel on kevadroheline ühtlasi ka lootuse värv.