KATKEND ⟩ «Tema surm ei oleks tema lõpp. See oleks maailma lõpp»

Maalid seintel olid eelkõige värviväljad, geomeetrilised, suured lõuendid, need valitsesid ruumi üle ja lõid aatriumi laeakna all harda vaikuse: kõrged valged maalid ja nirisev purskkaev. Aatriumis oli pinget ja ootust nagu ikka kõrgetes ruumides, mis nõuavad aupaklikku vaikust, et neid õieti näha ja kogeda, mošees tuleb kõndida tasa ja võlvi all sahistavad kaljutuvid.

Ta sõitis alla marmorfuajeesse, liftis mängis Satie. Tema eesnääre on asümmeetriline. Ta läks välja ja üle tänava, siis pöördus ja silmitses maja, milles elas. Ta tundis, et on majaga üks. Sel on kaheksakümmend üheksa korrust, algarv, tuhmist pronksjast klaasist silmatorkamatus kestas. Neil on ühine serv või piir, pilvelõhkujal ja mehel. See on üheksasada jalga kõrge, maailma kõige kõrgem elutorn, tavaline risttahukas, mille ainsaks sõnumiks on see, et ta on suur. Banaalsus, mis ajapikku hakkab mõjuma tõeliselt jõhkrana.