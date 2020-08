Kirjanik Salman Rushdie koroonaviirusest: ma pääsesin kõige hullematest sümptomitest

«Ma sain viiruse kohe varakult ning olin haige kaks ja pool nädalat. Ma pääsesin kõige hullematest sümptomitest. Saan iga päevaga üha tugevamalt aru, et olen üks vähestest õnnelikest,» tõdes ta.

Muuhulgas tunnistas kirjanik, et on praeguse eluga väga rahul ja isegi kui saaks, ei sooviks ta aega tagasi keerata, sest tänapäeval on hambaravi parem kui varem. Enda suurimaks saavutuseks peab ta 19 raamatu kirjutamist, kusjuures kohe peagi ilmub Salman Rushdie sulest juba 20. teos.