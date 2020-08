Kuidas tellida Rahvusraamatukogu raamatuid üle Eesti?

Rahvusraamatukogust laenatud teoseid saad tellida Omniva pakiautomaatidesse üle kogu Eesti läbi ESTERi kataloogi. Samamoodi on võimalik raamatuid ka tagastada. See tähendab, et saad meie teoseid kergesti enda juurde tellida ka siis, kui elad või puhkad Tallinnast kaugemal! Raamatute saatmine ja tagastamine postiautomaadi vahendusel on tasuline – sõltuvalt paki suurusest jääb saatmise hind 3 ja 4 euro juurde.