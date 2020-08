Tingimused, mis on terroristliku vägivalla taimelava

Raske on kõrvale lükata tunnet, et vaesusel on terrorismi tekke juures oma roll. Ka USA välisminister John Kerry ütles 2014. aastal, et vaesus on terrorismi esmane põhjustaja, ja nii öeldakse tihti. Aga paljud terroristide juhid on pärit paremal järjel peredest, näiteks Osama bin Laden päris väidetavalt 25 miljonit dollarit ja ISIS-e juhil Abu Bakr al-Baghdadil* on doktorikraad. Veel näivad paljud uurimused kummutavat vaesuse ja äärmusluse vahelist seost, lükates näiteks ümber väite, nagu oleks mõne riigi madalal keskmisel üksikisiku sissetulekul seos terrorismiga ja osutades, et vaesus ei näita, nagu paneks isik tõenäolisemalt toime terrorirünnakuid.