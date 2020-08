2008. aastal jättis Stephenie Meyer raamatu kirjutamise mõneks ajaks pooleli, kui osa valminud peatükke internetti lekkis. Nüüd lootis ta «Keskööpäikese» vaikselt välja anda, kuid lugejate huvi on meeletu. «See on tõesti meelitav, kuid ka närvesööv,» tunnistab autor. «Ma olen päris kindel, et inimesed ei saa täpselt seda, mida nad arvavad, et saavad. Sest nii palju aega on mööda läinud, nad on oma peas ette kujutanud kõike, mis see nende meelest olla võiks, ja mitte keegi ei suuda sellistele ootustele vastata.»