«Tere, sm Kudrjakov! Tahtsin teile ammu kirjutada, kuid vaba aega ei olnud. Täna ma puhkan, aga peaasi, kedagi ei ole kodus. Ma mäletan, et te palusite mul kirjutada meie hoovi kohta. Siis ma ei saanud aru, mis ja kuidas. Aga ma vaatlesin meie hoovi elu tähelepanelikumalt, nüüd ei ole see minu jaoks enam mõistatus. Mind teeb rahutuks üks asi: meie hoovi elanikud jagunevad kahte leeri: ühed on need, kes jälgivad, teised – jälgitavad. Mind hakkas see mäng huvitama. Ärge imestage, kuid ma kirjutan avameelselt, kõik nii nagu on.