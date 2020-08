Riina Raudsik raamatus «Kuidas olla terve»: väljakujunenud raskeid haigusi ei saa sageli ravida välja looduslike vahenditega

Soolestik – koht, kus algab ainete omastamine ja tervis

Tänapäeval on haiguste ravis ülekaalus keemilised ravimid, mis on enamjaolt võitlus immuunsüsteemiga ja hävitustöö ka mikroobide vastu. Selline lähenemine saab lõppeda juhul, kui hakatakse aktsepteerima seda, et haigus tähendab organismi sisekeskkonna väljumist, liigset hapestumist. Selle mõistmiseks on vaja pöörduda tagasi iidsete tarkuste juurde ja pöörata tunduvalt suuremat tähelepanu ainevahetuse protsesside lahtimõtestamisele juba meditsiiniõpingute käigus. (Tuddenham & Sears, 2015)

Nõustun sellega, et juba väljakujunenud raskeid haigusi ei saa sageli ravida välja looduslike vahenditega, kuid neid saab ära hoida, kui me õpetaksime inimesi päriselt keha toimimisest aru saama. Kui me hakkaksime päriselt terve olemist õpetama.

Ei pea olema geenius, et mõista bakterite hävitamise kahjulikkust. Kus on probleem? Kuidas on inimesel endal võimalik hakkama saada sel moel, et agressiivne meditsiinisüsteem meid haigeks ei raviks? Kuidas hoida ära sõda kehas, kui lääne meditsiin läheb aina pealetükkivamaks, unustades ära asjaolud, et vajalik on organismi tasakaal ning iga bioloogiline süsteem on võimeline end ise tervendama?

Seda, et terviku ja tasakaalu saavutamiseks on üks olulisemaid süsteeme soolestik, kust inimene kas omastab vajaliku või mitte, mõistsin midagi kahjuks alles 20 aastat tagasi. Bakterite, viiruste, algloomade ja seente tapmine ei taasta tasakaalu, vaid viib üha uute probleemideni. Tasakaalu loob organism ise, kui teda iga päev õigesti kohelda või kriisiseisundist õigesti välja aidata.

Tervik tegutseb hästi, kui kõikide süsteemide töö on õlitatud ja keha saab oma rolli täiuslikult edendada. Parim arst on ikka ja alati olnud aeg ja teadlikkus keha keskkonna tasakaalust. Kaasaegne meditsiin on meid nihutanud kiire sümptomi varjamise suunas, jättes mulje, et see on tervenemine. Inimesed on sellega kaasa läinud ning tulemus on tellija materjalist – kroonilised autoimmuunhaigused. Aina teaduspõhisem meditsiin ja aina rohkem haigeid inimesi.

Terviku tunnetamine ja süsteemi toimimise mõistmine ei saa toimuda teisiti kui osade kaupa üksikasju selgeks saades. Seetõttu nõuab täiuslikkuseni jõudmine kogemusi ning järjepidevat õpet ja tööd. Arsti töö iseendaga ei saa lõppeda kunagi. Rõhutan siin veel kord, et ma pole kunagi olnud ravimite täielik eitaja ega ka saa selleks. Ma toetan kahel käel seda, et ravimiga saaks alustada teed tervenemise suunas, võttes inimeselt ära vaevused, kui see on vajalik, kuid inimesele ei tohiks peale suruda arusaama, et haigused on elu lõpuni ja ainult keemiliste ravimitega saab neid ohjata.