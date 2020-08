Laagna luulepiknikul saavad ka osalised oma luulet ette kanda

Mait Vaik on luuletaja, kirjanik ja laulusõnade autor. Ta on kirjutanud laulusõnu ansamblitele Kosmikud, Vennaskond ja Sõpruse Puiestee.

Joonas Veelmaa on noor luuletaja, kes on esinenud erinevatel kirjandusüritusel, kõige tuntuim neist on kirjandusõhtu «Viimane neljapäev».