Alar Tamming: kas raha on kaup?

Maha mängitud summa soovib Tamming siiski jätta saladuseks. «Muide saladus on üks huvitav sõna, millel on aga sügav psühholoogiline tähendus. Nimelt on saladuse sünonüümiks psühholoogiline termin häbi. Kui keegi ütleb näiteks, et tema palk on saladus, siis on kaks võimalust: kas tal on häbi sellepärast, et ta teenib liiga palju ja ei taha seda välja öelda, et jätta mulje, et on samasugune kui teised, või tal on häbi sellepärast, et ta teenib liiga vähe ja ei ütle seda sellepärast, et mitte olla teistest kehvem,» selgitab ta, et häbi on kindlasti saladuse aluseks. «Siia võib veel lisada psühhoanalüütilise põhitõe, et terapeudi ülesanne on jõuda selleni, et inimene paljastaks oma saladuse, alles siis hakkab isiksuslik areng. Minu kingitus valuutaturgudele oli muidugi liiga suur, et ma suudaks seda siia ilma häbitundeta kirja panna ning pigem tahaks kogu eelneva lõigu ära kustutada, teadvustades samal ajal, et mul on veel isiksusena arenguruumi.»