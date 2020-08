Johannes Semperi ja Johannes Vares-Barbaruse kirjadest saab masinanalüüsitav tekstikorpus

Juulis ilmus Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastuses mahukas kaheköiteline väljaanne «Euroopa, esteedid ja elulähedus. Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911–1940». Tähelepanuväärne on sealjuures, et seesama 675 kirjast ehk umbes 1,8 miljonist tähemärgist koosnev kirjavahetus on pilootprojektina kirjandusteadlaste ja arvutilingivistide koostöös ka masinloetava ja märgendatud tektsikorpusena kõikidele huvilistele KORPi keskkonnas digitaalselt kättesaadavaks tehtud.