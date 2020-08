Teadlik mees: Mehed toovad üksteises parima esile

Pilt on illustreeriv.

Meestele on kirjutatud palju raamatuid, mis keskenduvad pigem väliselt mõõdetavatele edu printsiipidele ehk kuidas saavutada edu, rikkust, tähelepanu ja eneseteostust karjääriredelil ronimise kaudu. John Gray ja Arjuna Ardaghi teos «Teadlik mees» keskendub pigem aga mehe sisemaailma, väärtuste ja tunnete avastamisele, teadvustamisele ja elluviimisele.