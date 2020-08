TOM VALSBERG SELGITAB ⟩ Õela maailma sündroom

Tegelane on õppinud ahastamise asemel end hoopis herneks naerma, samuti teades, et küünte närimisest vitamiine ei saa. Ta ei võta elu liiga tõsiselt, sest teab, et ei pääse sellest niikuinii eluga.

Tom Valsberg «Eluterve pohhuist: Näpunäiteid stressivabaks eluks». FOTO: Kirjastus OÜ Baraka

Mis on õela maailma sündroom?

Miks meedia meile positiivseid ja lootusrikkaid uudiseid iga päev esikaantel ei kuuluta, et me saaks tähistada, et progress toimub?! Miks me vaatame uudiseid ja filme, mille tulemusel aktiveerub stressihormoon kortisool, mis tekitab ärevust ja hirmu?

Miks on ajakirja Time Kaaneuudis viimase 30 aasta kokkuvõttes olnud üle 70 protsendi seotud vägivalla, terrori, negatiivsuse ja õnnetustega? Vastus on ilmselge: negatiivsus ärritab, tõstab tähelepanu ja müüb. 1960. aastatel televisiooni mõju ühiskonnale uurinud Georg Gerbner nimetas seda õela maailma sündroomiks. Fenomen, kus vägivalda rõhutav massimeedia paneb tarbijad uskuma, et maailm on palju ohtlikum paik, kui see tegelikult on.

Tema uuringud näitasid, et inimesed, kes vaatavad rohkem telekat, arvavad, et maailm on ohtlikum paik, kui need, kes vaatavad telekat vähem. Sellisel inimesel, kelle ajus on pidevalt aktiivne kortisool, on tendents käia vähem väljas, rohkem muretseda, karta uusi asju ette võtta ja veeta veel rohkem aega kodus telekat vaadates.

Tundub, et meedia negatiivsus pole aastatega suurt muutunud. Endiselt keskendutakse sõdadele, probleemidele, õnnetustele, kuritegudele, poliitikute jagelemisele, katastroofidele, tulekahjudele ja terroriaktidele – kõigele, mis ärritab ja on negatiivne.

Jah, inimajul on komme reageerida negatiivsele tugevamalt kui positiivsele, aga see ei tähenda veel, et seda peaks kandikul serveerima. Kõige negatiivse peale ei pea silma kinni pigistama ja aeg-ajalt on hea kriitilise pilguga maailma vaadata, aga seda pole vaja kogu aeg teha!