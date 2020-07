John C. Maxwell: Keskendu hetkele

Avaldame Maxwelli raamatust «15 hindamatut kasvuseadust» katkendi, mis hetkedele keskendumisest.

Keskendu hetkele

Muutused, mida tahame oma ellu on tehtavad vaid olevikus. See, mida me täna teeme saab selleks, mis ja kus me tulevikus oleme. Me elame ja töötame olevikus. Nagu ütles Harvey Firestone jr: «Täna algab kõik, mis edaspidi juhtub.» Kui pead endas ja keskkonnas muutusi tegema, ära mineviku pärast muretse.

Ma lugesin, et endine filminäitleja ja diplomaat Shirley Temple Black õppis hetkes elamist oma ämmalt. Tuleb välja, et kui tema abikaasa Charles veel laps oli, küsis ta oma emalt: «Milline on Sinu elu kõige õnnelikum hetk?»

«Praegune,» vastas tema.

«Aga kõik ülejäänud õnnelikud hetked Sinu elus?» «See hetk, kui Sa abiellusid?» küsis poiss.

Ema naeris ja ütles: «Siis oli minu õnnelikeim hetk too hetk. Minu praegune õnnelikeim hetk on praegune hetk. Sa saad elada vaid selles hetkes, milles hetkel oled. Seega on minu jaoks see hetk alati kõige õnnelikum.»

Ema Teresa on märkinud: «Eilne on möödas. Homne pole veel saabunud. Me elame vaid tänases. Alustagem.»