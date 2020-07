Jalutuskäik raha alkeemiasse: raha on ülioluline mõõtühik

Rahaga mõõdetakse teiste kaupade väärtust

Tammingu sõnul on raha ülioluline mõõtühik. «Kui ma olen kasvatanud tonni õunu, siis ma seda ise ära süüa ei jaksa, vaid pigem soovin vahetada teiste mulle oluliste kaupade vastu. Kuid abi pole sellest, kui ma tonni õunte vastu saan kingsepalt 30 paari kingi. Mul oleks vaja saada ainult üks paar, või siis äärmisel juhul mõni veel,» selgitab Tamming, et raha ongi see mõõdik, millega nende kaupade hindasid võrrelda.

Ning selleks, et neid saaks võrrelda, on hästi oluline, et raha ühik oleks hästi stabiilne. Ehk kui müüd oma õunad maha, siis peaks vastu saama raha, mis oleks alati ühesuguseks mõõtühikuks teiste kaupade suhtes. «Hetkel see nii ei ole ja üllatus-üllatus, seda peetakse ka täiesti normaalseks,» kirjutab ta.

Tänapäeval on inimkonna kollektiivsesse alateadvusse sisenenud viirus, mis räägib sellest, et see on täiesti normaalne, et valuutakursid kõiguvad. Dollar ja euro liiguvad küll üles, küll alla ja kuskilt ei ole lugeda arutelusid selle üle, miks see peaks nii olema.

Praegune rahasüsteem on Tammingu sõnul selline, kus raha kurss kujuneb turul ja intress on fikseerinud keskpangad. Minnes aga XIX sajandisse, siis kõikide Euroopa valuutade kursid olid stabiilsed ega kõikunud kuhugi. Vahetades aastal 1815 oma Prantsuse franke Inglise naelade vastu, oli sama kurss nii kümne, kahekümne kui ka viiekümne aasta pärast. Sama kehtis Itaalia liiride ja Saksa raha puhul.

«Kõik need rahad olid ankurdatud kulla külge ja mõte sellest, et kahe riigi vaheline valuuta võiks kõikuda, ei tulnud kellelegi pähe,» selgitab Tamming. «See, mis XIX sajandil kõikus ja ühtlasi turul kujunes, oli intress. Tänapäeval on siis kõik pea peale pööratud. Mõõtühik on ebastabiilne ja kõigub ning intressipoliitika on «tarkade kivi» ja kõigi probleemide lahendamise allikas ning selle määravad keskpangad.»

Võimalust, et rahakurss oleks stabiilne ja intress kõiguks ehk kujuneks vabal turul, isegi ei arutata, rääkimata võimalusest, et kurss ja intress mõlemad oleksid turu korraldada. Raha puhul, kus oleks hästi oluline, et mõõdik oleks stabiilne, on selline mõte meie teadvusest osavalt välja pühitud. Samas me peaks väga ebanormaalseks seda, kui minnes turule, oleks kilogramm iga päev ise kaaluga. Üks päev 900 ja teine päev 1100 grammi. Ja kui kilomeeter ka iga päev oleks uue pikkusega, siis me vaataks üksteisele vägagi küsivate nägudega otsa.