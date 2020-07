KETLIN KASAK AVALDAB ⟩ Kavalad nipid, kuidas oma meeskonda õige inimene valida

Kuidas teada, kas tegu on õige inimesega Su meeskonda?

Kujuta ette olukorda: Su ettevõttes vabale ametikohale esitati sada sooviavaldust. Sinul koos mõne meeskonnakaaslasega tuleb otsustada, keda kutsuda töövestlusele. Vahet pole, kas otsid inimest enda firmasse või mõnele kliendile, küsimus on alati üks: kuidas teada, kes on See Õige?

Ketlin Kasak «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?». FOTO: Kirjastus Kirjutaja OÜ

Minu jaoks on kõige tähtsam üks – sisetunne. Jah, igas valdkonnas on omad nüansid, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mis mängivad suurt rolli, kuid ikka ja jälle jõuan ma ringiga tagasi sisetundeni.

Töövestlusele võiks kutsuda suurema seltskonna. Kutsutute seas võiks olla neid, kes on paberite poolest head kandidaadid ehk kõrgelt haritud või vastava pikaajalise töökogemusega. Aga kutsu ka neid, kelle suhtes on hea ja õige sisetunne, isegi kui töökogemus puudub või vastavat haridust pole.

Just töövestlustel on oluline jälgida oma sisetunnet ja see on oskus, mis eristab kogenud värbajat algajast. Kogenud värbamisspetsialist teab täpselt, mis tunne ta sees peab olema, kui ta inimest näeb, temaga suhtleb ja teda n-ö tunnetab. Seda ei saa õppida, seda saab ainult aastate jooksul omandada.

Tänu tuhandetele töövestlustele, mida karjääri jooksul teinud olen, tean – esimese 15 minuti jooksul peab inimesega tekkima klapp. Kui seda siis ei tule, ei hakka seda tõenäoliselt kunagi tekkima.

Klapp peaks tekkima nii juhil kui ka inimestel, kes uue meeskonnaliikmega iga päev koos hakkavad töötama. Seetõttu peaksid ka nemad töövestlusel osalema, et saaksid tajuda oma sisetunnet ning mõelda, kas on selge JAH ka nende poolt.

Võib ju mõelda, et küll see tunne ajapikku tekib. Vahel tõepoolest võib tekkida, aga kogu tööprotsess, asjaajamise sujumine ning meeskonda sulandumine on oluliselt paremad, kui klapp ja sobivus on kohe olemas. Sest mida ei ole, seda ei ole, ja suure tõenäosusega kunagi ka ei tule. Võib minna paremaks, aga leige kartul ei maitse kunagi nii hästi kui ahjusoe krõbe värske kartul.

Värbamisspetsialisti, värbava juhi ja/või tegevjuhina on oluline tunda oma meeskonda. Mida paremini tead, kes on Su tiimis, seda tugevam on ka sisetunne uue inimese suhtes. See omakorda aitab teha õigeid valikuid ja toetab ettevõtte kasvu, arengut ning müüginumbrite suurenemist.