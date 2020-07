ÜLO VOOGLAID ⟩ Inimese käitumise mõistmiseks oleks vaja tunda nii psüühikat kui ka elukeskkonda

Ühte ja ainuõiget vaadet ei ole

«Ükskõik millise asja või nähtuse, inimese või inimeste kogumi, protsessi või selle mõne osa ning tegevuse kohta teadmise saamiseks on otstarbekas teha kõigepealt selgeks, mis see on,» selgitab autor Ülo Vooglaid oma raamatus «Elanikust kodanikuks». «Millegi nägemiseks tuleb leida küllalt palju vaatepunkte.

Hea näide selle kohta, kuidas ühest, ükskõik, millisest vaatepunktist vaatlemisel ei ole võimalik näha tervikut, on püramiid, mida on vaadeldud viiest punktist. Esimene vaade on pealt, teine küljelt, kolmas alt, neljas ja viies servalt. Ehkki kõik pildid on samast objektist, on nad kõik erinevad, ent õiged.»

Samamoodi oleks Ülo Vooglaiu sõnul otstarbekas leida küllalt palju vaatepunkte inimese, perekonna, organisatsiooni, keskkonna ja kõige muu nägemiseks. Ühte ja ainuõiget vaadet ei ole! Terviku kohta ei saa midagi kokkuvõtvat öelda mistahes ühest vaatepunktist nähtud pildi alusel.

Ülo Vooglaid «Elanikust kodanikuks: Käsiraamat isemõtlejale». FOTO: Kirjastus Ülo Vooglaiu Kirjastus OÜ

«Seejärel saab vaadata, millest see objekt koosneb, milline on struktuur, kuidas osad, alasüsteemid ja elemendid üksteise suhtes paiknevad, milline on genees ja dünaamika, kuidas see objekt kujunes ning kuidas funktsioneerib, muutub ja areneb – kui areneb. Seejärel saab vaadata, mis seda objekti iseloomustab, millest see sõltub ja mis sellest omakorda sõltub. Niimoodi üks-kaks-kolm, üks-kaks-kolm toimides on suur tõenäosus, et õnnestub aru saada,» selgitab Vooglaid.

Autori sõnul on raamatu lugemisel järelduste tegemiseks vaja eristada ja seostada üldist, erilist ja üksikut, objektiivset ja subjektiivset, teadmist ja arvamist, motiive, motivatsiooni ja motiveerimist, minevikku, olevikku ja tulevikku, sihte, eesmärke ja vahendeid, printsiipe ja kriteeriume, andmeid ja infot, seoseid ja sõltuvusi, põhjuseid ja tagajärgi jne.

Vaja on eristada kirjeldamist, mõõtmist, hindamist ja loendamist ning vaadata, millistel eeldustel on võimalik saada usaldatavaid andmeid, kuidas koostada indekseid, modelleerida ja ekstrapoleerida. «Osa lugejaid ehk tahaks saada nn retsepte, valmismõeldud mõttemudeleid, osa tahab vaid lähtekohti selliste mudelite koostamiseks,» kirjutab ta.

«Karta on, et inimese ja ühiskonna kohta ei ole võimalik sellist teksti koostada, mis oleks kõigile ühtviisi arusaadav, vajalik ja huvitav ning kõikjal ka ühtviisi rakendatav. Siin sellist taotlust ei ole. Siin on üht-teist, mida saab vaadata ja arutada, täiendada, süvendada ja laiendada, siduda oma ja teiste kogemuste, ootuste ja aadetega, ning mille alusel saab edasi mõelda, prognoose teha ja luua eri värvi stsenaariume «roosast,» «rohelise» ja «mustani».»

Kuidas käsitleda probleemi?