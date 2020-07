Harry Potteri raamatud saavad värsked illustratsioonid: esimene teos on müügile saabunud

Kui väike närudes majahaldjas Dobby ilmub Privet Drive’i majja ja hoiatab, et Harry Potter ei tohi naasta Sigatüükasse, kahtlustab Harry, et selle taga võib olla tema vana vaenlane Draco Malfoy.

Pärast seda, kui Ron Weasley on päästnud ta võlutud lendava autoga kohutavate Dursleyde juurest, veedab ta ülejäänud suve Jäneseurus.

Elu Weasleyde juures on nii täis igasuguseid maagilisi meelelahutusi, et Harry unustab Dobby ahastavad hoiatused peagi. Kuid koolis kordab pimedasse koridori võõbatud pahaendeline sõnum Dobby ennustust, et juhtuma hakkavad hirmsad asjad.