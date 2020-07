Videviku saaga jätkub: augustis ilmub sarja uus raamat

Seekord muudab asja huvitavaks asjaolu, et teos on kirjutatud hoopis vampiiri vaatepunktist, mis heidab valgust ka tema mõttemaailmale ja arusaamale.

Kui Edward Cullen ja Bella Swan «Videvikus» kohtusid, sündis märgiline armastuslugu. Siiamaani on fännid kuulnud lugu ainult Bella vaatenurgast. Lõpuks on lugejatel võimalus tutvuda ka Edwardi versiooniga kauaoodatud paralleelromaanis «Keskööpäike».

Bellaga tutvumine on kõige ärevusttekitavam ja põnevam sündmus, mida Edward on kõigi oma vampiiriaastate jooksul kogenud. Edwardi mineviku haaravate üksikasjade ja tema keeruka mõttemaailmaga tutvudes mõistame, miks saab just see siseheitlus tema elus määravaks.