Psühhoterapeut Pille Teearu: muuda oma mõtteid ja suhtumist

Psühhoterapeudi Pille Teearu raamatu «Tunneme tundeid» eesmärk on aidata inimestel mõista, et tunnetega on tegelikult lihtsam tegeleda, kui tavaliselt arvatakse. Raamatust leiab lugeja põhjaliku ülevaate tunnetest, mis on peidus iga valuliku reageerimise taga ja rohkelt juhiseid negatiivsete tunnetega tegelemiseks.