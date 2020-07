TEE TUTVUST ⟩ «Apteeker Melchiori» raamatusari

Indrek Hargla «Apteeker Melchior ja Pirita kägistaja»

«Apteeker Melchior ja Pirita kägistaja». Kirjastus Varrak

Tallinn anno Domini 1431.

Apteeker Melchior valmistub saatma oma poega selliõpingutele Saksamaale, kui ta ootamatult palutakse Pirita kloostrisse, tarkade meeste konsiiliumisse.

Üks saladuslik juhtum näib segavat valminud kloostri sisseõnnistamist ja selle lahendamiseks on kokku kutsutud kümme meest, kes kokku mõistavad seitsetteist keelt.

Teel kloostri poole satub ta lume alt välja sulanud laiba otsa. See on tema esimene kokkupuutumine Pirita kägistaja ohvriga, mis ei jää sugugi viimaseks.

Kui leitakse järgmine kägistatud kloostriasukas, vannutab abtiss Kandis püha Birgitta nimel Melchiorit, et see aitaks mõrtsuka paljastada.

Uurimine viib Melchiori jahmatavate minevikumõistatusteni, mis ulatuvad aega, kui Pirita jõe suudmes valitsesid veel eesti soost ülikud. Ja siis veel kaugemale ajalukku, kuni ta hakkab lõpuks lähemale jõudma saladusele, mis on Piritaga kaasas käinud aegade algusest saadik.

Indrek Hargla «Apteeker Melchior ja Tallinna kroonika»

«Apteeker Melchior ja Tallinna kroonika». Kirjastus Varrak

Tallinn anno Domini 1432.

Apteeker Melchiori mõrvamõistatuste sarja viienda osa sündmused keerlevad dominiiklaste kloostrist leitud salapärase kroonika ümber.

See avastatakse siis, kui Püha ihu gild korraldab Tallinnas esimest korda teiste hansalinnade eeskujul Corpus Christi päeval näitemängu Kristuse kannatusloost.

Kroonika järgi on templirüütlid kunagi Tallinnas käinud ja pühendanud ühe linlase oma saladustesse.

Kroonika leidmisele järgnevad mõrvad, ning jäljed näivad viivat Püha ihu gildi, kuhu kuulub ka apteeker Melchior.

Kummalisel kombel võib olla kõigi saladuste võti kohutava sünnitraumaga tütarlaps Carstine, kes on maailma eest varjule tõmbunud ja elab unustuses Püha Johannese seegis.

Romaani teine tegevusliin jälgib Melchiori poja seiklusi Lübeckis, kus ta jahib oma suguvõsa iidse needuse saladust.

Indrek Hargla «Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat»

«Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat». Kirjastus Raudhammas

Romaani sündmused toimuvad anno Domini 1433, kui äsja on tööd alustanud esimene linnakool ja Tallinnat on tabanud ränk tulekahju.

Apteeker Melchior ootab kannatamatult sõnumeid pojalt, kes Lübeckis ametit õpib, aga ta saab temalt üpris kummalise läkituse.

Poeg kirjutab, et Tallinnasse on tulnud mees, keda hüütakse Gotlandi kuradiks ja kes võib ohustada Melchiori elu. Kes ta on, miks ta Melchiori vihkab või mida ta Tallinnas teeb, seda poeg ei tea.

Samal ajal palub surev kaupmees Duseborgh Melchioril lahendada ühe vana veretöö saladus.

Duseborgh oli aidanud kedagi tappa ja ta vannutab oma surivoodil Melchiori, et too aitaks õiglusel võidule pääseda, aga nii, et süütud ei kannataks.

Ainsaks vihjeks on surija kummalised viimased sõnad ja kuus hõbedast sõlge. Vaevalt jõuab Melchior välja uurida, kust need sõled pärit on, kui vanade pattude viirastused varjusurmast ärkavad.

Kurjus ründab uuesti. Üsna pea veendub Melchior, et Gotlandi kurat on tõesti Tallinnas ja on oma järgmiseks ohvriks valinud Melchiori enda.