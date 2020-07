Kaia Raudsepa esikromaan räägib noore tüdruku üksildusest ning raskustest

«Mina nõustun sinuga täiega, kindlalt,» kommenteerib kõige tagumisest pingist valjuhäälselt Mart, teenides sellega nähtavasti oma sõpradelt tunnustavad patsutused. See pole isegi minu jaoks saladus, et Liisbet meeldib talle.

«Lena, aga mis sina ikkagi arvad?» ei jäta õpetaja mind rahule ja ma võpatan taas. Arvasin juba, et olen selleks korraks pääsenud.

Mu põsed on tulipunased, kössitan oma laua taga ja üritan sõnu suust välja pressida.

«Ma…» kohman uuesti ja vilksamisi pilku tõstes näen õpetajat julgustavalt minu poole vaatamas. See rahustab mind natuke.

«See on täielik ajaraiskamine,» ütleb tagumisest pingist keegi, kelle häält ma ärevuse tõttu tuvastada ei suuda.

Mu suu vajub taas kinni ja ma tean, et siit ei tule enam ühtki sõna. Õnneks heliseb kell. Teiste sagimise saatel sulgen silmad ja olen hetkeks see Lena, kes ma tahaksin olla. Julge, valjuhäälne, alati oma arvamust avaldav. Teen silmad lahti. Häbelik, vaikne ja enamasti nähtamatu Lena. Ma olen alati selline olnud. Kas ma jäängi selliseks?

Lahkun klassist kõige viimasena, tunnen uksest välja minnes endal õpetaja pilku. See paneb mind kiiremini liikuma, kuid õnneks ta ei järgne mulle. Koridor tühjeneb kiiresti, seisan ja vaatan kaugenevate klassikaaslaste selgi. Võtan ühe pika hetke ja püüan põskedelt äsjast häbi ära kaotada. Ent see ei kao. See jääb sinna, nagu kuulukski mu näole.

Ma viivitan veel veidi, enne kui suundun garderoobi. Kui sinna jõuan, on seal vaid mõni üksik klassikaaslane. Keegi ei ütle mulle midagi.

Minuti pärast olen üksi. Nagis ripub ainult minu hall mantel, sama üksik nagu minagi. Ma panen selle selga ja me muutume üheks.

Sügisilm püüab mind koos mu üksindusega kinni. Tuul sasib karmilt mu juukseid, kuid ei lennuta häbi mu näolt. Ega mu seest. Ma kannan seda tunnet endaga kaasas. Viin selle koju. Lasen sellel imbuda oma toa seintesse, et ma ei unustaks seda. Ma peangi seda tundma.

Ma astun koduuksest sisse ja kõik muutub natuke kergemaks. Siin võin vaikida, nii palju kui tahan. Keegi ei ütle selle kohta midagi. Ma saan olla mina ise.

«Tere, kullakene,» pistab ema pea köögist välja, ta on nähtavasti minu tulekut kuulnud. Tema näol on jahutriip, kindel tõend sellest, et ta küpsetab jälle. «Mandlikook sai just valmis,» teatabki ta ja kaob taas kööki.

Mu ema on kondiiter. Kui mina saaksin otsustada, siis ütleksin, et ta on linna parim. Koos sõbrannaga peavad nad väikest kohvikut, kus ma sageli abiks käin. Emale ei piisa tööl kookide ja tortide valmistamisest, vaid ta küpsetab väga tihti ka kodus. Isa arvab, et ta teeb seda sellepärast, et tahab meid paksuks sööta, kuid ema ainult naerab selle peale. Igatahes pole tal paksuks söötmine veel õnnestunud. Vähemalt mitte minuga.

Vahetan oma toas riided ning suundun magusalt lõhnavasse kööki. Kook on juba laual ning mu huultele kipub väike naeratus. Selle päeva esimene.

«Kuidas maitseb?» uurib ema elevusest pakataval häälel. «See on uus retsept,» teatab ta silmade särades ning istub minu vastu.

«Väga hästi,» kiidan teda ja mu naeratus laieneb. Tegelikult vastan ema sellise küsimuse peale alati nii.

Ka ema naeratab ning ta tumehallide silmade pilk muutub unistavaks. «Mul on nii palju uusi ideid, mida ma tahaksin katsetada,» räägib ta pigem endamisi kui minuga.

Ma ei sega ema unistamist, vaid söön tema äsja valminud hõrgutist. Päeva parim osa on süüa kodus kooki ja mitte mõelda oma elule väljaspool seda. Mul on muidu ükskõik, mida ma söön. Ma ei teagi, mis toit mulle rohkem maitseb, ma tavaliselt lihtsalt täidan hädapärast kõhtu, aga kookidega on teine asi. Koogid panevad mind halbu asju unustama. Praegu olen ma see Lena, kes ei ihka olla keegi teine.