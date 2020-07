CARMEN PRITSON ⟩ Haara rool enda kätte ja naudi elu!

Kes on külalised sinu elus?

Inimeste ellu astuvad sisse justkui külalised väljast. Need on inimesed, kes hakkavad sinu elu kujundama. Sa võtad nad enda ellu vastu ja lased neil oma saatust muuta. Miks muuta? Kui oled seotud inimestega, siis iga inimene tuleb sinu ellu enda kogumuste ja arvamustega. Luues koos kulgemist, hakkad alateadlikult arvestama teise inimese soovide ja tahtmistega. Ühel hetkel ei pruugi sa aga enam arugi saada, kelle soovide järgi tegelikult elad. Kas need on sinu või sinu sõbra, abikaasa või lapse soovid?

Carmen Pritson Manifesto: «Sinu isiklik arengukalender». FOTO: Kirjastus Carmen Pritson

Sina ei loo enda saatust, vaid seda loob sind ümbritsev keskkond. Vaata enda ümber. Kes on täna need inimesed, kes loovad sinu elu? Kui palju mõjutavad need inimesed sinu päris soove? Tea, et nendega koos kulgemine on justkui elumerel ühes paadis loksumine. Küsimus on: kelle käes on rool? Sina ei pea istuma mitte kellegi teise paadis. Samuti ei pea sinu sõber istuma sinu paadis. Haara rool enda kätte ja naudi elu. Tunne, kuidas elulained sinu laeva aina edasi sinu eesmärkide poole viivad.

Ära tunne kurbust, kui külalised sinu paadist peavad lahkuma. Ju siis on neil aeg teises suunas hakata liikuma. Koosolemine on vaid periood sinu elust ja mingil hetkel võib see lihtsalt läbi saada. See võib juhtuda ka paarisuhtes, kus üks osapool hakkab mingil hetkel otsima rohkem võimalusi arenguks, samas kui teine osapool ei otsi. Sellises suhtes kasvavadki inimesed lahku. Mis siis juhtub? Inimesed lahkuvad teineteise kõrvalt. Sina ise eemaldud ja tõmbad ennast justkui nähtamatutest köidikutest lahti. See ei pruugi olla kerge, aga hetkel, kus sul ei jätku enam õhku hingamiseks, oled sunnitud seda siiski tegema. Ole tänulik sellele inimesele, kes mängis sinu elus väga tähtsat rolli.

Kunagi soovitas Brandon Bays oma «Rännaku» koolitusel mõelda nendele inimestele, kes on sinu elus mänginud väga olulist rolli ja autasustada neid Oscariga. Jah, just nimelt – oma kujutluses ulatad sa inimesele näiteks parima sõbra Oscari … ja lased tal minna. On mõni inimene, kes on ära teeninud näiteks halvima ema Oscari. Ka see on olnud roll. Autasusta teda selle imelise rolli eest ja lase ka temal minna. Kui sinu elus on keegi, kes piirab sinu arengut ja vabadust, siis ka see on roll. Anna talle uus nimi ja autasusta ka teda Oscariga. Neid Oscareid saab kindlasti olema palju. Miks on see oluline, küsid? Proovi see praktika läbi ja saad aru, kui oluline see mäng tegelikult on. Sinu mälestus selle inimese suhtes võib muutuda pelgalt seda mängu mängides.