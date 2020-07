UUED RAAMATUD ⟩ Teos naispaavstist tekitas avaldudes ulatusliku skandaali

Arne Ader, Margit Mõttus «Linnud kuulutavad kevadet»

Arne Ader ja Margit Mõttus «Linnud kuulutavad kevadet». FOTO: Kirjastus Loodusemees

Loodust on põnev tundma õppida, ent veelgi olulisem on seda armastada. Armastus süveneb metsas olles ja seal uusi seoseid märgates.

Looduse aabitsa sari võtab ümbritsevast elurikkusest käsitleda neid liike, kel on teistest enam väge meid õue kutsuda ja metsa meelitada.

Sarja esimesse raamatusse on mahtunud 24 linnuliiki, kelle koju jõudmist kaugetelt maadelt me igal kevadel pikisilmi ootame.

Paljud siia valitud tiivulistest on olnud meie esivanematele hingelähedased aastasadu või isegi aastatuhandeid. Mulle tutvustas neid Mamma ehk vanaema ja tema sai oma teadmised oma vanematelt.

Raamat on mõeldud nii lastele kui ka nende vanematele. Lugegem seda koos ja märgakem koos looduse imesid!

Katarina Bivald «Unistuste raamatupood»

Katarina Bivald «Unistuste raamatupood». FOTO: Kirjastus Varrak

Sara on 28-aastane ega ole kunagi käinud Rootsist väljaspool – välja arvatud paljude raamatute lehekülgedel, mida ta loeb. Kui tema eakas kirjasõber Amy kutsub teda külla Iowas asuvasse väikelinna Broken Wheeli, otsustab Sara, et on aeg kodust lahkuda. Kuid kohale jõudes ootab teda ees üllatus – Amy on surnud.

Järsku leiab ta end ihuüksi surnud naise majas kuskil kaugel Ameerika kolkas. See ei ole just puhkus, mida Sara ette oli kujutanud. Kuid Sara avastab peagi, et ta pole sugugi üksi. Üksteise järel õpib ta tundma inimesi, kellest teab Amy kirjade kaudu. Sara mõistab kiiresti, et Broken Wheel vajab hädasti seiklusi ja võibolla ka natuke romantikat.

Lühidalt öeldes, see unine väikelinn vajab raamatupoodi! Linnarahval pole aga vähimatki lugemisharjumust ega ka huvi raamatute vastu. Nii peabki Sara mõtlema, kuidas seda huvi äratada, ja varsti selgub, et elul on noore naise jaoks varuks veel nii mõnigi üllatus ... „Unistuste raamatupood” on rootsi kirjaniku Katarina Bivaldi (snd 1983) esikromaan, mis on pälvinud mitmeid tunnustusi. Raamat on tõlgitud 28 keelde.

Emmanuel Roidis «Naispaavst Johanna»

Emmanuel Roidis «Naispaavst Johanna». FOTO: Kirjastus Ilmamaa

Paavstlikes kroonikates kerkis 13. sajandil esile naine, kes olevat 9. sajandil Rooma kirikus enneolematusse kõrgusse tõusnud.

Et ta oli tark ning söakas, olnud ta meherõivastes rohkem kui kaks aastat

«Jumala asemikuks» maa peal. Tõde tuli päeva- valgele alles siis, kui naispaavst tänaval avalikult lapsega maha sai.

Salvava irooniaga kirjeldab Roidis paganlikku ebausku, mis veidraimate pühakulegendide kujul leidis tee kristlusse; ta polemiseerib nii keskaegsete misjonäride kui ka roomakatoliku kiriku kaksikmoraaliga.

Oma teosega tekitas Roidis ulatusliku skandaali. Kreeka ortodoksse kiriku sinodil keelustati see kohe ning autor heideti kirikust välja.

Raamat aga muutus bestselleriks, mis peagi teistesse Euroopa keeltesse tõlgiti.

Klaus Brinkbäumer, Samiha Shafy «Saja-aastaste tarkus»

Klaus Brinkbäumer, Samiha Shafy «Saja-aastaste tarkus». FOTO: Kirjastus Tänapäev

«Kuidas elada saja-aastaseks, jäädes terveks, väärikaks ja elurõõmsaks? Kui olulised on seejuures suhted lähedastega, mis rolli mängivad geenid, kultuur ja keskkond, toitumine ja treenimine, haridus ja jõukus? Kas ja kuidas me ise oma vananemist mõjutada saame? Mida pikaealised inimesed oma elu lõpus kahetsevad ja mille üle uhkust tunnevad?»

Teadusajakirjanikud Klaus Brinkbäumer ja Samiha Shafy võtsid nendele küsimustele vastuseid otsides ette terve ümbermaailmareisi, külastades muu hulgas Itaaliat ja Jaapanit, Venemaad ja Ameerikat.