​Alar Tammingu «Jalutuskäik raha alkeemiasse» on kultuuriloolase Ivar Trönase sõnul kui mäss tervemõistuslikena näivate majandussuhete kohta. «Lugeja jaoks on tegemist ambitsioonika ning samas otsingulise teosega. Oma teises raamatus on autor nii läbinägelik psühholoog kui ka erinevaid elusüsteeme vaatlev uurija, nendib Tröner.