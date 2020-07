STRESSIST VABANEMINE ⟩ Negatiivset meelt ei saa alla suruda

Negatiivne meel on see hääl sinu sees, kes hoiatab olukordade miinuspoolte eest ja võimalike negatiivsete kogemuste eest. Kuigi ta reageerib negatiivselt kõigele, mida kohtab, on ta tegelikult sinu sõber. Tema kõige suurem ülesanne ja eesmärk on sind hoida ja kaitsta. Kalkuleerides riske ja võimalikke komistuskive, annab ta sulle infot kõige kohta, mis võiks sind kahjustada.