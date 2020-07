Värbamisekspert annab nõu, kust peaks uue inimese värbamisel alustama

Praegusel ajastul on kõikidel ettevõtjatel vaja tegutseda väga kulu- ja ajaefektiivselt. On olulisem kui kunagi varem palgata õige inimene, et mitte kulutada pideva tööjõu liikumise tõttu tuhandeid eurosid ja aja- ning energiakulu.

Raamatus olevad strateegiad aitavad värvata ja hoida parimaid inimesi

Kust alustada, kui on vaja värvata uut inimest?

Ma olen mitu korda ise ja ka koos partneritega teinud läbi protsesse, kus väikeste või suurte ettevõtete juhid vajavad lisainimesi. Tänu sellele tean, millised on värbamise protsess, väljakutsed ja selle juures tehtavad vead.

Suurte firmade puhul on uute inimeste värbamise protsess mõnevõrra teistsugune kui keskmiste ja eriti väikeettevõtete jaoks. Käibevahendid on teised ja see võimaldab lisatööjõudu palgata värbamisagentuuride abil. Laienemine mõjutab aga eriti väikeettevõtjate majandusseisu.

Klassikaline stsenaarium on järgnev: ettevõtlik ja hea ideega inimene asutab kas üksi või koos ühe-kahe sõbraga äri, kus esialgu töötatakse kõikides valdkondades ise. Nii teeb üks inimene nii müügi- kui ka turundustööd, on finantsjuht ja koristaja, logistik ning strateeg. Ühel hetkel töömaht kasvab ja tekib loogiline vajadus lisakäte või mõistuse järele. Palgatakse inimene, aga aasta hiljem ollakse tihtipeale pankrotis. Miks nii?

Värbamine tähendab esialgu raha väljavoolu

Arvatakse, et kui uus inimene tuleb tööle, hakkab ta kohe kasumit suurendama. Ei hakka. Kõigepealt kasvab juhi enda töökoormus uue inimese väljaõpetamise näol ja alles umbes pool aastat hiljem võib töö hakata vilja kandma ka finantsiliselt. Paljud ettevõtjad pole personali palkamise majanduslikult piisavalt läbi mõelnud.

Sisuliselt tähendab see seda, et uus inimene viib umbes pool aastat raha ainult välja ning hakkab alles siis tagasi tooma. Finantsid on esimene asi, mis vaja läbi mõelda. Kas mul on kuue kuu palgafond olemas või vähemalt igakuiselt saadav? See on küsimus, mida iga ettevõtja peaks enne uue inimese palkamist endalt ausalt küsima.

Seetõttu leiavadki paljud ettevõtjad umbes neljandal kuul, et uus inimene mitte ei teinud elu lihtsamaks, vaid hoopis keerulisemaks – juhil on väljaõpetamise protsessi tõttu palju rohkem tööd ning raha läheb ka välja nii mis mühiseb. Just siis, kui toimuks murdepunkt väljaõppe ja tagasiteenimise vahel, annavad paljud alla.

Värbamise protsess hõlmab rohkelt detaile

Kui raha on olemas ja majanduslik pool läbi mõeldud, tekivad uued küsimused – mismoodi luua atraktiivset töökuulutust ja intervjuusid läbi viia, kust leida head kandidaadid, kuidas aru saada, kes on õige inimene ettevõtte vajaduste jaoks. Lõpuks on vaja sõlmida ka korrektne leping ja inimene välja koolitada.