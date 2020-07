Viis inspireerivat põhjust, miks suhtuda elusse kui rännakusse

«Sa oled loonud enda peas väljamõeldised, nagu «mina» ja «minu elu». See on lihtsalt muinasjutt ja Sa ajad selle sassi Eluga. Tegelikult on Sinu elu kõik see, mis iganes praegusel momendil toimub. Sinu elu on see, et Sa loed seda teksti siin. Sinu elu on alati see, mis on praegu. See on Sinu elu. Mitte mingi lugu, mida Sa jutustad endast oma peas.» - Eckhart Tolle

«Misasja? Ma olen ju tundnud end küll ja küll õnnelikumalt kui praegu siin seda raamatut lugedes,» on raamatus kirjas. «Näiteks siis, kui ma viimati armunud olin. Või kui mulle lapsepõlves kassipoeg kingiti. Tõsi. Aga kuna praegu on Sinu elu ainukene hetk, mis on olemas siin ja praegu, siis on see ka Sinu elu kõige õnnelikum hetk. Kõik muud hetked, mida Sa pead õnnelikeks, on lihtsalt mineviku mälestused või tuleviku projektsioonid, olgugi et Sa ikka veel mäletad kergelt neid ülevoolavaid emotsioone või usaldad, et tulevik toob neid veel. Fakt on see, et neid ei eksisteeri tegelikult, sest eksisteerib ainult see, mis on siin ja praegu. See siin ja praegu on Sinu elu kõige õnnelikum hetk.»