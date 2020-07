Elisa Raamatu TOP: loetakse nii eesti autorite hitt-teoseid kui ka välismaiseid põnevikke

Elisa uute teenuste valdkonna juht Kertu Popp ütles Eesti esimese ja ainsa eesti keelse lugemisäpi statistikat kommenteerides, et Elisa Raamatu edetabelid on mõjutatud ümberringi ühiskonnas toimuvast ja populaarsetest teemadest. «Kui pandeemiamõtteid püüdsid lugejad peletada paeluvate põnevikega, siis edetabelisse jõudis ka Sergi Plohhi teos «Tšornobõl: Tuumakatastroofi ajalugu», millest ilmus möödunud aasta lõpus lühiseriaal».

TOP20s on esindatud ka mitmed Eesti autorite kirjutised. «Palju on allalaetud armastatud Eesti kirjaniku Eia Uusi palju kõneainet tekitanud ja köitvalt kirjutatud raamatut «Tüdrukune», mis on ka raamatupoodide kõrgemaid edetabelitippe vallutanud. Samuti oli populaarne Mihkel Raua «Eestlase käsiraamat. 100 asja, mida õige eestlane teeb», mis pakub äratundmisrõõmu tõenäoliselt igale eestlasele või Eesti fännile,» tõi Popp välja.

Uute lemmikute kõrval kohtab lugemishittide hulgas ka vanu tuttavaid, nagu näiteks Roland Takko «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma», mis oli Elisa Raamatu 2019. aasta loetuim teos.

Popp lisas, et kevadel võis täheldada inimeste seas koroonauudiste väsimust ja paljud sukeldusid argielulistest teemadest fiktsioonide maailma, et meelt lahutada. «Eriolukorra ajal kodus püsides otsustas ilmselt nii mõnigi oma (taas) lootusetuna näiva sel-aastal-loen-rohkem-uusaastalubaduse siiski täide viia. Kodusem aeg soosis raamatute lugemist ja see peegeldub ka statistikas. Märtsis oli äpi allalaadimiste arv 46% suurem võrreldes 2019. aasta sama ajaga ja aprillis tegi see veelgi suurema tõusu, koguni 66%».

Statistikast selgub ka, et usinaim äpi kasutaja luges poolaasta jooksul 237 teost ehk piltlikult poolteist raamatut päevas. Teisele ja kolmandale kohale jäid lugejad vastavalt 183 raamatu ja 179 raamatuga. Suure jõudlusega raamatusõbrad kasutasid lugemiseks lisahetkede leidmiseks Elisa Raamatu robot ettelugejat – Iselugeja.

Populaarseim ajakiri oli esimese kuue kuu jooksul jätkuvalt Kroonika.

Elisa uute teenuste juhi sõnul on populaarne lugemisäpp nagu Tallinna linn, mis kunagi lõplikult valmis ei saa ja pidevalt uueneb, pakkudes uut sisu mugavalt just seal, kus on lugeja ja tema nutiseade.

«Paar aastat tagasi lisandus ajakirjade lugemise võimalus, mis on hästi omaks võetud. Hiljuti asusime ise digiraamatuid kirjastama, millega sai hoo sisse kümneosaline raamatusari Elisa essents. Sari toob lugejateni erinevate teaberaamatute lihtsustatud ja kokkuvõtvad ülevaated. Jälgime põnevusega, kuidas lugejad uue žanri omaks võtavad,» sõnas Popp.

Elisa Raamatu äpis on üle 3000 eestikeelset raamatut ja lai valik ajakirju. Rakendust on alates turule tulekust alla laetud üle 100 000 korra.

TOP 20 Elisa Raamatu 2020 I poolaasta loetumad raamatud

Ann Cleeves «Õhku haihtunud» kirjastus Varrak Eia Uus «Tüdrukune» kirjastus Postimees Grupp AS Kathryn Hughes «Saladus» kirjastus Varrak Jørn Lier Horst, Thomas Enger «Nullpunkt» kirjastus Varrak Tana French «Peegelpilt» kirjastus Päikese Kirjastus OÜ Jørn Lier Horst «Katharina kood» kirjastus Eesti Raamat Lisa Jewell «Ja siis oli ta läinud» kirjastus Eesti Raamat Guillaume Musso «Tütarlaps ja öö» kirjastus Varrak Anders de La Motte «Talvetuli» kirjastus Varrak Ruth Ware «Proua Westaway surm» kirjastus Helios OÜ Greer Hendricks, Sarah Pekkanen «Nimetu tüdruk» kirjastus Varrak Antoine Laurain «Punase märkmikuga naine» kirjastus Eesti Raamat Elly Griffiths «Koolmekohad» kirjastus Eesti Raamat Mihkel Raud «Eestlase käsiraamat. 100 asja, mida õige eestlane teeb» kirjastus Rahva Raamat AS Clare Mackintosh «Laske mul olla» kirjastus Petrone Print Sergi Plohhi «Tšornobõl: Tuumakatastroofi ajalugu» kirjastus Postimees Grupp AS Roland Tokko «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma» kirjastus Edu Akadeemia OÜ Alessandra Torre «Mustad valed» kirjastus Päikese Kirjastus OÜ Søren Sveistrup «Kastanimunamees» kirjastus Eesti Raamat Antonio Manzini «Must rada» kirjastus Toledo kirjastus OÜ

TOP 10 Elisa Raamatu I poolaasta loetumad ajakirjad