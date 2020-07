NOVELLIKONKURSS ⟩ Pane kirja oma kõige veidram armastuslugu!

Eile ilmus Loomingu Raamatukogu kuldsarjas Milan Kundera «Veidrad armastuslood», mis on tragikoomilised ja samas mängleva kergusega esitatud lood armumängudest ja mängudest armastusega. Autor ise on öelnud, et just neid kirjutades leidis ta oma õige tooni ja temast sai romaanikirjanik.