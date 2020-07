Epner pani LHV sünniloo kaante vahele

LHV Panga juhatuse esimehe Erki Kilu sõnul on see raamat kõigile neile, keda huvitab, kuidas üks Eesti jaoks oluline ettevõte on üles kasvanud ja kuidas see töötab. «Raamatut ajendas kirjutama soov talletada ja anda edasi huvitavaid lugusid, mis on meile aja jooksul kogunenud. Inimesed, kes on praegu LHVs või kes tulevad siia edaspidi, võiksid leida siit väga palju äratundmisrõõmu, aga ka seni kuulmata lugusid. Raamatut koostades pidasime tähtsaks kvaliteeti. See raamat on aus ja kirjutatud nii, nagu on elu,» lausus Kilu.