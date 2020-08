KATKEND ⟩ «Ma pole ju mingi vastik naisterahvas! Ega ju!»

See oli teisipäeval, ja kui Eduard neljapäeval uuesti juhataja ühetoalisse korterisse kutsuti, suundus ta sinna lõbusast enesekindlusest elevil, sest polnud vähimatki kahtlust, et tema olemuslik võlu kogu selle kirikuloo tühipaljaks suitsupilveks muundab ja olematusse saadab. Aga nii see elus kord juba käib: inimene arvab, et mängib oma näitemängus kindlat rolli, ega aimagi, et lavale on vahepeal märkamatult siginenud hoopis uued dekoratsioonid, ja nii avastab ta end ootamatult keset täiesti tundmatut etendust.

Milan Kundera, «Veidrad armastuslood». FOTO: Kultuurileht

Ta istus jälle juhataja vastas tugitoolis, nende vahel väike laud konjakipudeliga, mida assisteerisid kaks pitsi. Ja just see konjakipudel oligi see uus dekoratsioon, millest kiire taibu ja kaine mõistusega noormees oleks pidanud järeldama, et siin pole kirikuafäärist enam juttugi.

Ent süüta Eduard oli iseendast nii joobunud, et ta seda alguses tähelegi ei pannud. Reipalt tegi ta kaasa sissejuhatava vestluse (üsna sisutühja ja üldsõnalise), jõi tühjaks pakutud konjakipitsi ja igavles täitsa süüdimatult. Tunnikese või poole pärast suunas juhataja jutuajamise märkamatult isiklikumatele radadele; hakkas pajatama iseendast ja tema sõnad pidid manama Eduardi silme ette pildi naisest, kellena juhataja paista oleks tahtnud: mõistlik keskealine naine, mitte kuigi õnnelik, kuid oma saatusega väärikalt leppinud, naine, kes mitte midagi ei kahetse, vaid on koguni uhke selle üle, et pole abielus, sest ainult nii saab ta täiel rinnal nautida oma küpse iseseisvuse vilju ja rõõmustada oma kauni korteri privaatsuse üle, milles ta end hästi tunneb ja mida Eduardki loodetavasti ära ei põlga.

«Ei, mul on siin väga mõnus,» kinnitas Eduard, aga tegi seda üsna kõheldes, sest just sellest hetkest tal enam kuigi mõnus ei olnud. Konjakipudel (eelmisel külaskäigul nii ettevaatamatult nõutud ja nüüd nii hirmutava pealetükkivusega laual troonimas), korteri neli seina (ruumi üha ahistavamaks ja kuidagi üha suletumaks surumas), juhataja monoloog (aina isiklikumatele teemadele keskenduv), tema silmavaade (ohtlikult puuriv) lõid õhkkonna, milles mehele näitemängu muutus viimaks pärale hakkas jõudma; ta taipas, et selle situatsiooni lõpplahendus on pöördumatult ette määratud; ta andis endale aru, et koolis jätkamist ei ohusta juhataja vastumeelsus tema isiku suhtes, hoopis vastupidi: seda ohustab Eduardi enda vastumeelsus selle kondise naisolevuse suhtes, kelle nina all turritab must ude ja kes õhutab teda jooma. Kõhedus nööris tal kõri.